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Президент Грузии назначил внеочередное заседание парламента на 13 октября
11.10.2017 12:57
Президент Грузии назначил внеочередное заседание парламента на 13 октября. Информацию об этом распространяет администрация президента.
«В соответствии с 2-м пунктом статьи 61 Конституции Грузии, президент Грузии созвал внеочередное заседание парламента Грузии в 11:00 13 октября 2017 года.
В повестку дня внесены следующие вопросы:
1. Обсуждение мотивированных замечаний президента Грузии (N 07-1/13, 9.10.2017) к проекту конституционного закона Грузии «О внесении изменений в Конституцию Грузии» (N 07-3/52, 01.05.2017).
2. Обсуждение мотивированных замечаний президента Грузии к проекту конституционного закона Грузии «Об Аджарской Автономной Республике» (N 07-3/52, 01.05.2017)», - заявляют в администрации президента.
По поводу назначения внеочередного заседания к президенту обратился председатель парламента.
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