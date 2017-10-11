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Россия пригрозила выслать еще 150 американских дипломатов


11.10.2017   13:46
Москва рассматривает различные варианты ответа на действия властей США в отношении российской дипсобственности в Америке и не исключает того, что потребует от Вашингтона «установления реального паритета по числу сотрудников диппредставительств». Об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко.

По словам дипломата, в Москве рассматривают возможность «сократить число сотрудников дипмиссии США в России до 300 человек или ниже». В конце июля Россия предписала властям США сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек, всего оставив в них 455 сотрудников.

«Если они повели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России. Что касается конкретных мер, то мы их рассмотрим, и если это потребуется, то они будут пр






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