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Задержанные вчера на акции ЕНД освобождены до следующего заседания суда


11.10.2017   14:54
Судебный процесс над тремя лицами, задержанными на акции «Национального движения» перед зданием муниципального собрания, отложен до 17 октября. Задержанные – Сосо Гурули, Зураб Бериашвили и Паата Девидзе – до следующего заседания освобождены из зала суда.

Судья отложил заседание по причине предъявления доказательств, подтверждающих совершение административного правонарушения задержанными. Как заявляют задержанные, они не совершали правонарушения и полиция задержала их незаконно.

«Меня задержали Гуджа Джгаркава и СГБ. Некоторые сотрудники полиции вели себя вызывающе и ругали участников акции. Во время задержания мне нанесли физическое и словесное оскорбление», - заявил Зураб Бериашвили.

По информации МВД Грузии, на вчерашней акции перед зданием муниципального собрания Тбилиси задержано 8 лиц.






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