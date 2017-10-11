Мадрид так и не понял, объявила ли Каталония независимость, или нет

11.10.2017 15:37 Испанское правительство Мариано Рахоя направило в Барселону запрос: в Мадриде хотят знать, провозгласила ли провинция независимость. Об этом сообщает Reuters в среду, 11 октября.



"Ответ каталонского лидера определит будущие события в течение ближайших дней", – пояснил Рахой.



Получение ответа на формальный вопрос – первый шаг к задействованию 155 статьи испанской конституции, которая позволит отменить автономный статус Каталонии и перейти к прямому управлению провинцией.



Накануне депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики. Помимо прочего, в нем сказано: "Мы учреждаем Каталонскую республику в качестве независимого и суверенного государства".



Среди подписавших декларацию также был глава Каталонии Карлес Пучдемон. При этом он заявил, что речь идет о "символическом" провозглашении независимости, а документ является декларацией о намерениях.















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