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За 9 месяцев 2017 года из Грузии выехало 2 910 387, а въехало – 2 860 942 гражданина
11.10.2017 17:35
По информации министерства внутренних дел Грузии, на протяжении 2017 года из страны выехало 2 910 387, а въехало – 2 860 942 гражданина Грузии.
Соответствующие статистические данные публикует информационно-аналитический департамент МВД. Данные отражают период с января до сентября.
Следовательно, по этим данным, количество выехавших из страны лиц на 49 445 человек превышает число въехавших в страну.
Согласно этой же статистике, по сравнению с 2016 годом количество выехавших из страны лиц увеличилось на 13,1%, а въехавших – на 12,7%. На протяжении прошлого года из страны уехало 2 573 484 гражданина, а въехало – 2 538 814 граждан.
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