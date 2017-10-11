Цихелашвили: Грузия выполнила обязательства, встречные шаги должна сделать Россия

11.10.2017 17:43



По ее словам, грузинская сторона выполнила все обязательства, и сейчас уже необходимо, чтобы именно Российская Федерация предприняла встречные шаги.



"Поэтому мне непонятно содержание этого заявления, или чтобы контекст был связан с какой-либо рациональной причиной. Однозначно подтверждаю, что грузинская сторона выполнила свои обязательства, и для ускорения процесса необходимы встречные шаги российской стороны в рамках соглашения оформленного меморандума, и с соблюдением условий, принятых сторонами в 2011 году"- заявила Цихелашвили.



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По ее же словам, если идет разговор о том, почему не происходит имплементация соглашения сегодня, ответ на это однозначный, что грузинская сторона выполнила все обязательства, которые должна была выполнить.



На вопрос, какие проблемы создаются в данном процессе, по мнению Кетеван Цихелашвили, это создает проблему в том контексте, что соглашение до сих пор не выполняется на практике.



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По заявлению Цихелашвили, она сегодня не будет обсуждать, что могло быть, выигрыш или риск, если бы это соглашение было выполнено. Она еще раз отметила, что грузинская сторона выполнила свои обязательства.



"Сейчас уже мяч именно на российской стороне. Сейчас должны быть сделаны шаги со стороны Российской Федерации для того, чтобы это соглашение заработало, и наши партнеры, швейцарцы детально проинформированы об этом"- заявила Кетеван Цихелашвили.





«Грузинская сторона совершенно честна в этих переговорах перед швейцарской стороной» – так отозвалась государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили на заявление заместителя министра иностранных дел России, Григория Карасина.По ее словам, грузинская сторона выполнила все обязательства, и сейчас уже необходимо, чтобы именно Российская Федерация предприняла встречные шаги."Поэтому мне непонятно содержание этого заявления, или чтобы контекст был связан с какой-либо рациональной причиной. Однозначно подтверждаю, что грузинская сторона выполнила свои обязательства, и для ускорения процесса необходимы встречные шаги российской стороны в рамках соглашения оформленного меморандума, и с соблюдением условий, принятых сторонами в 2011 году"- заявила Цихелашвили.По ее же словам, если идет разговор о том, почему не происходит имплементация соглашения сегодня, ответ на это однозначный, что грузинская сторона выполнила все обязательства, которые должна была выполнить.На вопрос, какие проблемы создаются в данном процессе, по мнению Кетеван Цихелашвили, это создает проблему в том контексте, что соглашение до сих пор не выполняется на практике.По заявлению Цихелашвили, она сегодня не будет обсуждать, что могло быть, выигрыш или риск, если бы это соглашение было выполнено. Она еще раз отметила, что грузинская сторона выполнила свои обязательства."Сейчас уже мяч именно на российской стороне. Сейчас должны быть сделаны шаги со стороны Российской Федерации для того, чтобы это соглашение заработало, и наши партнеры, швейцарцы детально проинформированы об этом"- заявила Кетеван Цихелашвили.











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