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Михаил Саакашвили выдвинул Петру Порошенко четыре требования


11.10.2017   19:15
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, который в настоящее время в качестве лидера политической партии «Рух новых сил» ездит по Украине в преддверии большой акции протеста 17 октября, выдвинул ряд требований, обращенных к президенту страны Петру Порошенко.
Порошенко должен выполнить четыре требования либо уйти в отставку, заявил Саакашвили.

«Эти четыре простых и понятных каждому украинцу шага начнут оздоровление страны. В случае, если вы проигнорируете эти полностью справедливые требования народа, граждане имеют право требовать от вас уйти. Отставка может оказаться лучшим способом спасения страны и вашей личной репутации», - подчеркнул экс-губернатор.

По словам Саакашвили, Порошенко должен начать реальную борьбу с коррупцией, продать свой бизнес, коренным образом обновить политическую систему Украины и ввести на год мораторий на повышение коммунальных тарифов для граждан.

«Украина находится на грани социально-экономической пропасти. Если не изменить политику, дальше - неконтролируемый социальный взрыв, развал украинской государственности, потеря суверенитета», - сказал Саакашвили.







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