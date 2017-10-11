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Супруга Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева покинула Грузию
11.10.2017 19:25
Супруга азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы Лейла Мустафаева покинула Грузию, - об этом «IPN» сообщил адвокат семьи Арчил Чопикашвили.
По его словам, о том, почему Лейла Мустафаева покинула Грузию и собирается ли она возвращаться, будет объявлено позднее.
«Сегодня на рассвете Лейла Мустафаева вместе с ребенком покинула Грузию. О дополнительных деталях, причинах и о том, планирует ли она вернуться, позже информацию распространит «42-я статья конституции» и «Тбилисский дом по правам человека», - заявил Арчил Чопикашвили.
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