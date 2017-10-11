Долидзе: Мяч на российской стороне, а заявление Карасина непонятное

11.10.2017 19:52 "Уже давно мяч на российской стороне, и мне абсолютно непонятно такое заявление господина Карасина"- так ответил министр по вопросам интеграции в европейские структуры Виктор Долидзе на заявление заместителя министра иностранных дел России, Григория Карасина, согласно которому Грузия должна выполнить соглашение о мониторинге торговли от 2011 года.



"Когда в 2011 году мы достигли договоренности, наверное, помните, что медиатором была избрана швейцарская компания, которая должна осуществлять мониторинг. Мы и сейчас придерживаемся того же мнения. Мы никогда не меняли наше обязательство, и нашу сферу ответственности, и не собираемся менять это, сейчас мяч именно на их стороне. Надо начать процесс, и ничего более.



После того, как после оккупации изменили реальное положение на месте, они, разумеется, должны контролировать этот грузооборот вместе со швейцарской компанией. Для этого необходимо одно - начать процесс. Чтобы начать процесс, Россия должна согласиться, и сделать соответствующие шаги. После 2011 года, когда технические параметры уже были удовлетворены, как медиатор и монитор, была определена швейцарская компания, и мы в данном случае ничего не изменили. У нас нет, и не было никакой проблемы"- отметил Виктор Долидзе.



На вопрос, является ли это обвинением Грузии с российской стороны, Долидзе ответил:



"Естественно, когда на оккупированных территориях постоянно происходят провокации, и затем уже это валят на нас, мы привыкли к такой риторике, но что делать?! Нашим самым мощным оружием является стратегическое терпение, и, несмотря на такие провокации, мы все равно последовательными и правильными шагами продвигаемся к тому, чтобы своевременно нормализовать ситуацию"- отметил Долидзе.















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