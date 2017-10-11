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Премьер Испании: Референдум в Каталонии провалился
11.10.2017 19:53
Референдум о независимости Каталонии, который власти автономного сообщества провели 1 октября, полностью провалился, заявил премьер Испании Мариано Рахой, выступая в парламенте.
«Референдум полностью провалился. Никакой предполагаемый результат не может оправдать никакое политическое решение, и тем более независимость Каталонии», — сказал испанский премьер.
Он добавил, что этот референдум был «последним эпизодом для того, чтобы навязать независимость, которую мало кто хочет».
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