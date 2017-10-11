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Премьер Испании отверг посредничество при разрешении кризиса в Каталонии


11.10.2017   20:26
Премьер Испании Мариано Рахой сегодня заявил, что не видит места для посредников при решении каталонского кризиса. «Работа посредников невозможна, когда идет противостояние между демократическими законами и неповиновением, незаконностью», - заявил он, выступая в парламенте Испании.

Рахой подчеркнул, что открыт к идеям о новом месте Каталонии в составе испанского государства.

«Безусловно, в нынешней ситуации можно проводить диалог. Можно улучшить принципы сосуществования [Каталонии и других административно-территориальных единиц Испании]. Однако нужно проводить такие переговоры в рамках уже существующих институтов власти», - сказал глава правительства Испании.

Сегодня Высший суд Каталонии не признал законной декларацию о независимости региона, которую в ночь на 11 октября подписал президент женералитета Карлес Пучдемон. Суд выпустил специальное заявление по этому поводу. В нем говорится, что никакая «явная или подразумевающаяся» декларация независимости не имеет законной силы. «Только действующий закон, соответствие решения Конституции и постановлениям Конституционного суда могут быть источником правомерности и финансирования любого решения», - объяснил суд.

После экстренного заседания правительства Испании днем 11 октября Рахой потребовал от руководства Каталонии внести ясность: была ли накануне провозглашена независимость. В зависимости от полученного ответа Мадрид выберет ответные меры. Он не исключил использования статьи 155 Конституции Испании, которая позволяет приостановить автономию Каталонии и ввести прямое управление.






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