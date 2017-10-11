Оппозиция обжалует в суде решение передачи земельных участков Бидзине Иванишвили

11.10.2017 21:34 Оппозиция обжалует в суде решение городского собрания о передаче земельных участков Бидзине Иванишвили. Работа над иском начнется сегодня. Они говорят о грубом нарушении регламента и правил со стороны председателя городского собрания, из-за чего заседание, и принятые на нем решения следует объявить нелегитимными.



"Давайте обратимся в городской суд, и обжалуем это решение. Встанем вместе, как были вместе в деле Назгаидзе, деле "Рустави 2", вопроса Парцхаладзе. Сегодня сложилось аналогичное положение, и оппозиционные силы должны действовать вместе"- говорит председатель фракции "За свободу - Тбилиси" Мамука Ахвледиани.



Независимый кандидат, и бывший депутат городского собрания Алеко Элисашвили говорит, что присоединится к протесту правовым путем.



"Я предупреждал коллег, оппозиционных депутатов, оставить городское собрание, и сегодня у нас была бы совершенно другая картина. Сегодня была бы "Грузинская мечта", как нотариальное бюро, которое бы только оправдывало и подписывало причуды Иванишвили"- заявил Алеко Элисашвили.



Тем временем ЕНД планирует опротестовать незаконное решение на масштабной акции в субботу.















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