Джанелидзе: Евросоюз заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Грузией по международным вопросам и вопросам безопасности

11.10.2017 21:40 Грузия и ЕС переходят на новый уровень сотрудничества



В министерстве иностранных дел Грузии прошла первая встреча в рамках стратегического диалога по вопросам безопасности между Евросоюзом и Грузией, говорится на сайте ведомства.



В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. С 28 мая этого года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны.



Теперь взаимоотношения между Грузией и Евросоюзом переходят на новый уровень. Между двумя сторонами начался стратегический диалог по вопросам безопасности.



В рабочей встрече со стороны Евросоюза принял участие заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Белльяр. С грузинской стороны в диалоге участвовал заместитель министра иностранных дел Вахтанг Махароблишвили.



Перед началом делового заседания, участников мероприятия поприветствовал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.



"Мы очень надеемся, что путем еще более тесного сотрудничества, мы сможем лучше увидеть свое место в общей архитектуре европейской безопасности и более эффективно внесем лепту в осуществление совместных усилий", — отметил Джанелидзе.



Глава МИД также ответил, что данная инициатива подтверждает то, что Евросоюз заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Грузией по международным вопросам и вопросам безопасности.















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