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ЕС пригласил Лукашенко в Брюссель на саммит "Восточного партнерства"
11.10.2017 21:46
ЕС пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе 24 ноября.
Если лидер Беларуси примет приглашение, это будет первый визит в европейскую столицу человека, которого до сих пор часто называют "последним диктатором" Европы, сообщает EUobserver.
Пресс-секретарь главы Европейского совета Дональда Туска подтвердил изданию во вторник, что "Беларусь была приглашена для участия в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе так же, как и другие страны-партнеры".
"Кто будет представлять Беларусь на саммите - это вопрос к Минску", - сказал он.
Саммиты "Восточного партнерства" проводятся раз в два года и предназначены для налаживания более тесных отношений ЕС с Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Беларусь обычно участвует в саммитах на уровне министра иностранных дел.
Но официальный представитель ЕС отметил, что в феврале с Лукашенко и еще 169 других белорусов были сняты визовые санкции. По словам чиновника, это было сделано "на фоне шагов, сделанных Беларусью в течение предыдущих двух лет, которые способствовали улучшению отношений между ЕС и Беларусью".
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Лукашенко решит, приезжать ли ему в Брюссель, в свое время, но сначала он ожидает, что высокопоставленные чиновники ЕС приедут к нему в Минск.
Приглашение Лукашенко на саммит вызвало неоднозначную реакцию среди европейских политиков. Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс назвал приглашение "скандальным", ведь в Беларуси продолжается давление на оппозиционных активистов.
Неназванный дипломат ЕС выразил обеспокоенность, что приезд "диктатора" в Брюссель отвлечет внимание от лидеров Украины, Молдовы и Грузии, которые на самом деле стремятся к сближению с ЕС.
"Весь саммит превратится в шоу Лукашенко", - сказал он.
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