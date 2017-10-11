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Послы ЕС достигли компромисса по декларации саммита "Восточного партнерства"


11.10.2017   21:51
Послы стран Евросоюза достигли компромисса по тексту декларации для саммита "Восточного партнерства", который состоится в ноябре в Брюсселе.

Об этом сообщил в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Есть компромисс среди стран-членов ЕС по декларации "Восточного партнерства". Теперь текст передают Украине, Грузии, Молдове, Беларуси, Армении и Азербайджану", - написал Йозвяк.

Ранее он сообщил, что ЕС работает над компромиссом об упоминании о европейских стремлениях Украины, Молдовы и Грузии в декларации.

По его информации, это упоминание может быть сохранено в случае внесения в декларацию упоминания о голландском приложении к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, которое было согласовано в декабре 2016 года.
Напомним, в июле 19-й саммит Украина-ЕС завершился без одобрения итогового заявления или совместной декларации за разногласий относительно формулировки о "европейских стремлениях Украины" - Киев настаивал на этой фразе, Нидерланды и другие страны были против.






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