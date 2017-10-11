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Джанелидзе: кандидатура Нармания не рассматривалась на пост посла в Германии


11.10.2017   22:03
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе не подтверждает информацию о возможном назначении действующего мэра Тбилиси Давида Нармания послом в Германии.

«Вам известно, что у Грузии сегодня есть действующий посол в Германии, которого только вчера избрали судьей. Соответственно, в этом направлении решение пока не принято и обсуждения пока не начинались», — сказал Джанелидзе в эфире телекомпании «Имеди».

Место посла Грузии в Германии станет вакантным после того, как действующий посол Ладо Чантурия приступит к исполнению обязанностей судьи в Европейском суде по правам человека. Накануне он был утвержден на эту должность решением Парламентской Ассамблеи Совета Европы и должен вступить в должность в течение трех месяцев.






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