Джанелидзе: кандидатура Нармания не рассматривалась на пост посла в Германии

11.10.2017 22:03 Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе не подтверждает информацию о возможном назначении действующего мэра Тбилиси Давида Нармания послом в Германии.



«Вам известно, что у Грузии сегодня есть действующий посол в Германии, которого только вчера избрали судьей. Соответственно, в этом направлении решение пока не принято и обсуждения пока не начинались», — сказал Джанелидзе в эфире телекомпании «Имеди».



Место посла Грузии в Германии станет вакантным после того, как действующий посол Ладо Чантурия приступит к исполнению обязанностей судьи в Европейском суде по правам человека. Накануне он был утвержден на эту должность решением Парламентской Ассамблеи Совета Европы и должен вступить в должность в течение трех месяцев.















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