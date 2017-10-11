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Мадрид: Каталония должна определить свой статус к 16 октября
11.10.2017 22:55
Правительство Испании заявило, что до 16 октября власти Каталонии должны принять решение по вопросу о независимости.
Как заявил испанский премьер-министр Мариано Рахой, если каталонский лидер Карлес Пучдемон объявит о независимости автономной области, то ему даётся ещё 3 дня на изменение решения.
В ином случае правительство, опираясь на статью 155 Конституции Испании, приостановит статус региональной автономии в Каталонии и введёт там прямое правление.
Ранее в среду Рахой потребовал от Барселоны разъяснить, принял ли 10 октября региональный парламент решение о выходе из состава Испании.
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