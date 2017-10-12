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Завтра планируется принятие «конституции Грузинской мечты»


12.10.2017   12:18
Парламент завтра окончательно примет новую редакцию Конституции, посредством которой Грузия формируется как парламентская демократия европейского типа, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на конференции по обороне и безопасности Грузии.

Кобахидзе сказал о конституционных изменениях и в контексте оборонного ведомства, отметив, что по новой редакции Конституции должным образом будут упорядочены и вопросы, касающиеся обороны страны.

«Парламент завтра окончательно примет новую редакцию Конституции, посредством которой должным образом будут упорядочены вопросы обороны страны. На основании конституционных изменений Грузия формируется парламентская демократия европейского типа. Четко и надлежаще, в соответствии с принципами распределения власти, упорядочиваются и разделяются полномочия высших конституционных органов. В оборонной сфере особенно это касается таких вопросов, как объявление военного и чрезвычайного положений, управление вооруженными силами и использование вооруженных сил. Усиливается роль парламента и функции в оборонной сфере», - заявил Ираклий Кобахидзе.

По словам председателя парламента, на основании конституционных реформ интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры определяется как задача конституционного значения.






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