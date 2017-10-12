Румыния отказалась продлевать лицензию российскому телеканалу РТР

12.10.2017 14:47 В четверг, 12 октября, в Румынии пропаганды не продлили лицензию российскому телеканалу из-за угрозы пропаганды, сообщает РБК-Украина.



"Существует опасность того, что эта телестанция предоставит ложную информацию о Европейском союзе и Соединенных Штатах. Речь идет о пророссийском пропагандистском материале, так называемых фальшивых новостях", - рассказал изданию член совета Валентин Жукан.



Кроме этого, представитель телекомпании сообщил RFI, что RTR продолжит добиваться лицензии на проведение трансляций в Румынии.















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