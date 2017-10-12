В течение последних пяти лет Минюст выдал 23 011 рекомендаций на предоставление гражданства Грузии

12.10.2017 16:32 В 2013-2017 годы комиссия рассмотрела 32 523 заявки о предоставлении гражданства Грузии в порядке исключения, из которых по 23 011 делам была выдана рекомендация в виде положительного заключения о присвоении гражданства Грузии. Об этом говорится в отчете, распространенном Министерством юстиции.



По сообщению ведомства, в 86% случаев положительных заключений комиссии, рекомендации о предоставлении гражданства Грузии были выданы лицам, кто либо родились в Грузии, либо родились в Грузии, и в то же время были бывшими гражданами, или же членами их семьи.





















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