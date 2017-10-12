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Вольский: Разумеется, вето должно быть преодолено, абсолютно политически мотивированные замечания
12.10.2017 17:12
Разумеется, вето должно быть преодолено, - об этом заявил член большинства парламента Грузии Гия Вольский на проведенной сегодня пресс-конференции.
Депутат откликнулся на запланированное на завтра в парламенте рассмотрение, которое пройдет в связи с проектом конституционных изменений.
«Разумеется, вето должно быть преодолено... Абсолютно политически мотивированные замечания и к тому же нас обманывают. Есть 6 этих замечаний, 5 нравятся и вам ну и поддержите и шестое. А в этот время наоборот, все вопросы учтены, мы готовы и внести новую инициативу, и я думаю, что это обусловлено заботой о стране. Если у кого-нибудь возникнут такие серьезные замечания, которые ранее не были замечены и это вызовет позитивное изменение, любая политическая команда должна быть готова к тому, чтобы взять на себя ответственность и внести новую инициативу», - заявил, в частности, Гия Вольский.
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