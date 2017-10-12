Аппатурай: Как заявили Венецианская комиссия и ЕС, направление конституционной реформы верное

12.10.2017 18:20 Как заявили Венецианская комиссия и Евросоюз (ЕС), направление реформ, в том числе направление конституционной реформы верное, - об этом заявил специальный представитель генсека НАТО в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Аппатурай на конференции по обороне и безопасности Грузии в Батуми.



Аппатурай рассказал о встречах с главой Минобороны Грузии Леваном Изория, премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.



«Хочу поблагодарить грузинский народ за внесенный вклад в Афганистане, который, как меня заверил министр, будет продолжаться. Также хочу выразить сочувствие тем грузинским солдатам, которые пострадали или погибли. Мы благодарны за тот вклад, который вносит Грузия. Хочу отметить, что Грузия провела фундаментальную реформу в сфере обороны, под рукводством министр Левана Изория. Это – успешная реформа. Мы делаем все для поддержки Грузии. У нас также есть сотрудничество между НАТО и Грузией, в том числе пакет существенных мероприятий НАТО-Грузия и учения. Это то, над чем мы работаем. Я всегда говорю – «Больше НАТО в Грузии и больше Грузии в НАТО». С каждым визитом в Грузию это все более и более соответствует правде. Я встретился с президентом и премьер-министром Грузии. Так же мы рассмотрели внутриполитические вопросы. Как заявили Венецианская комиссия и ЕС, направление реформ, в том числе направление конституционной реформы верное», – заявил Аппатурай.















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