Кахиани: Президент был под влиянием оппозиционных групп, когда представил парламенту вето в этом виде

12.10.2017 18:47 Георгий Кахиани думает, что президент представил парламенту вето в существующем виде, находясь под влиянием оппозиционных групп.



«Мы бы желали, чтобы вето было представлено таким образом, чтобы мы могли его учесть, и готовность к этому нами была заявлена. Однако жаль, что то, что поддерживалось Венецианской комиссией и что учли бы и мы, президент не смог отобразить в своем в вето, а в виде вето он представил законопроект, который предложен оппозиционными группами. Это заставляет меня задуматься о том, что президент был под влиянием именно этих оппозиционных групп, когда представил парламенту вето в этом виде», - заявил Кахиани.



Завтра на заседании парламента будут рассмотрены мотивированные замечания президента в связи с конституционными изменениями.

















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