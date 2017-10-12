Георгий Абашишвили заявляет, что представителям президента не дают возможность зайти в комнату президента в парламенте Кутаиси

12.10.2017 18:48 Начальник администрации президента Грузии, Георгия Маргвелашвили, Георгий Абашишвили заявляет, что представителям президента не дают право войти в комнату президента, находящуюся в здании парламента в Кутаиси.



По заявлению Абашишвили, он надеется, что имеет место недоразумение.



"Как известно, завтра в парламенте будет рассмотрение мотивированных замечаний. По поручению президента Грузии я, секретарь Совета безопасности, парламентский секретарь и советники президента, отправляемся в Кутаиси на это рассмотрение. Сегодня из аппарата парламента Грузии позвонили моим сотрудникам и сказали, что нас не пустят в рабочую комнату президента. Я посмотрел редакцию действующей конституции, и проект конституции, и нигде не написано, что президент не имеет права пускать в свою рабочую комнату начальника своей администрации, высоких должностных лиц. Соответственно, надеюсь, что мы имеем дело с недоразумением, и этот вопрос будет улажен. Мы действительно собираемся зайти в рабочую комнату президента, и создать соответствующие рабочие условия"- отметил Георгий Абашишвили.



Георгий Абашишвили заявил, что представителям президента не дают право зайти в комнату президента в парламенте здания Кутаиси.















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