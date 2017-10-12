Премьер-министр Грузии поддержал территориальную целостность Испании

12.10.2017 19:32 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в связи с ситуацией вокруг Каталонии заявил о поддержке территориальной целостности Испании и недопустимости односторонних решений.



"Мы поддерживаем территориальную целостность Испании и отвергаем односторонние решения", - написал глава грузинского правительства в четверг на своей странице в Twitter.



"Надеемся, кризис будет разрешен в соответствии с конституцией Испании", - отметил Г.Квирикашвили.















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