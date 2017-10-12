|
Премьер-министр Грузии поддержал территориальную целостность Испании
12.10.2017 19:32
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в связи с ситуацией вокруг Каталонии заявил о поддержке территориальной целостности Испании и недопустимости односторонних решений.
"Мы поддерживаем территориальную целостность Испании и отвергаем односторонние решения", - написал глава грузинского правительства в четверг на своей странице в Twitter.
"Надеемся, кризис будет разрешен в соответствии с конституцией Испании", - отметил Г.Квирикашвили.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна