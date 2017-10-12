Мдинарадзе: Естественно, мы завтра преодолеем вето

12.10.2017 20:00 Естественно, мы завтра преодолеем вето, - об этом заявил председатель фракции «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе перед началом заседания комитета по юридическим вопросам парламента Грузии.



На заседании комитета рассматривают мотивированные замечания президента Грузии в связи с проектом Конституции.



«Из мотивированных замечаний президента с четырьмя мы практически согласны. Речь идет о вопросах, согласованных с Венецианской комиссией. Из остальных двух, один касается политического будущего наших оппозиционных партий, а второй – юридический абсурд», - заявил Мамука Мдинарадзе.





















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