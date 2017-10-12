Заявление МИД Грузии в связи событиями, развитыми в Королевстве Испании

12.10.2017 20:23 Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испании, и считает неприемлемым одностороннее объявление независимости.



Надеемся, что кризис урегулируется путем диалога, власть Испании сможет соблюсти конституционный порядок, и этим путем будут гарантированы права и свободы всех граждан.

















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