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Заявление МИД Грузии в связи событиями, развитыми в Королевстве Испании
12.10.2017 20:23
Грузия твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Королевства Испании, и считает неприемлемым одностороннее объявление независимости.
Надеемся, что кризис урегулируется путем диалога, власть Испании сможет соблюсти конституционный порядок, и этим путем будут гарантированы права и свободы всех граждан.
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