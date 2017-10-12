|
Совет ЕС продлил антироссийские санкции
12.10.2017 20:48
Четыре страны поддержали решение о продлении ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.
"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.
По словам Могерини, Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции еще на шесть месяцев: с 14 октября по 15 марта 2018 года.
"ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявила Могерини.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна