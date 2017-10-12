Совет ЕС продлил антироссийские санкции

12.10.2017 20:48 Четыре страны поддержали решение о продлении ограничительных мер в отношении Российской Федерации. Об этом сообщила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.



"Страны-кандидаты на вступление в ЕС Черногория и Албания, страна-член европейской экономической зоны Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении.



По словам Могерини, Совет ЕС принял решение продлить антироссийские санкции еще на шесть месяцев: с 14 октября по 15 марта 2018 года.



"ЕС принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявила Могерини.















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