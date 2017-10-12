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Турция закрывает свои порты для прибывающих из Крыма судов


12.10.2017   21:14
Турция не будет пускать в свои порты суда, которые прибывают из временно оккупированного Россией Крыма. Такое решение Анкара приняла после визита генпрокурора Юрия Луценко в Турцию в сентябре 2017-го, сообщила в своем Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

По ее словам, 6 октября 2017 года руководство палаты судоходства турецкой торгово-промышленной палаты направило всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса циркулярное письмо о необходимости "принять меры с учетом внешней политики нашей страны (Турции - ред.), связанной с ограничениями, наложенными на заходы судов в порты Крыма".

"Турецким портам, морским агентам, операторам и судовладельцам официально сообщается о том, что "суда, прибывающие из региона Крым и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется", - отметила Сарган.

Кроме того, Анкара вводит жесткую систему контроля, который обеспечивается "путем запроса от судов документов о выходе из последнего порта, а также записей бортового журнала о выходе из последнего порта".






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