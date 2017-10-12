Юридический комитет не поддержал мотивированные замечания президента Грузии

12.10.2017 21:59 Представители «Грузинской мечты» на заседании комитета по юридическим вопросам парламента Грузии еще раз подтвердили, что не учтут замечаний президента Грузии по конституционным изменениям и преодолеют его вето. Рассмотрение замечаний президента на заседании комитета проходило на фоне спора.



Члены большинства обвинили парламентского секретаря президента Анну Долидзе и самого президента Георгия Маргвелашвили в том, что их позиция в отношении Конституции политически мотивирована, и заявили, что они не услышали ни одного юридического и правового аргумента.



«Несмотря на неоднократные попытки, в раках мотивированных замечаний мы не услышали ни одного юридического аргумента. Из представленных вопросов у двух – лишь политическая, меркантильная повестка дня, которая совпадает с такой же повесткой дня и политическими целями оппозиции», - заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.



Мдинарадзе подчеркнул, что большинство преодолеет вето, наложенное президентом на конституционные изменения. В итоге комитета не поддержал мотивированные замечания президента.

















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