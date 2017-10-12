Долидзе: Печален тот факт, что было желание нападать как на меня, так и на президента

12.10.2017 22:19 Мы находимся в определяющем политику в высшем органе, где, к сожалению, мы увидели проявление большего интереса к моим политическому будущему и биографии, чем к содержанию вето, - об этом заявила парламентский секретарь президента Грузии Анна Долидзе по поводу спора, происходившего на заседании комитета по юридическим вопросам парламента Грузии.



По ее оценке, со стороны большинства было меньше желания вести разговор аргументировано и непосредственно вокруг содержания вето.



«Печален тот факт, что было желание нападать как на меня, так и на президента», - отметила Анна Долидзе.



Несмотря на позиции, высказанные представителями «Грузинской мечты», Долидзе выразила надежду, что парламент учтет мотивированные замечания президента по конституционным изменениям.

















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