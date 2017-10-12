Правящей команде для преодоления вето по конституционным вопросам нужно мобилизовать, по меньшей мере, 113 голосов

12.10.2017 22:26 Правящей команде для преодоления вето президента Грузии по конституционным вопросам нужно мобилизовать, по меньшей мере, 113 голосов.



В отличие от законов, для преодоление вето происходит тремя четвертями полного состава парламента. Таким же количеством голосов принимаются изменения в Конституции.



Завтра пройдет внеочередное заседание парламента Грузии, на котором темой рассмотрения будут мотивированные замечания грузинского президента по конституционным изменениям. «Грузинская мечта» не собирается учитывать предложения Георгия Маргвелашвили.















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