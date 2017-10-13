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«Грузинская мечта» готовится преодолеть вето президента по конституционным поправкам
13.10.2017 10:48
Правящей команде для преодоления вето президента Грузии по конституционным вопросам нужно мобилизовать, по меньшей мере, 113 голосов.
В отличие от законов, для преодоление вето происходит тремя четвертями полного состава парламента. Таким же количеством голосов принимаются изменения в Конституции.
Сегодня пройдет внеочередное заседание парламента Грузии, на котором темой рассмотрения будут мотивированные замечания грузинского президента по конституционным изменениям. «Грузинская мечта» не собирается учитывать предложения Георгия Маргвелашвили.
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