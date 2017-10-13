Мэрия Тбилиси планирует потратить на новогоднюю иллюминацию более 1,2 млн долларов

13.10.2017 11:12 Авторитетная неправительственная организация «Ассоциация молодых юристов Грузии» подозревает мэрию Тбилиси в заключении коррупционной сделки. Поводом для обвинений в адрес столичных властей послужила ситуация с подготовкой к празднованию Нового года.

По информации АМЮГ, в этом году мэрия Тбилиси планирует потратить на реставрацию старых и закупку новых новогодних световых композиций, аксессуаров и иллюминации, а также организацию праздничных мероприятий беспрецедентную сумму – 3 миллиона лари (более 1,2 миллиона долларов).



С целью определения бюджета праздника и выявления компании, которая предоставит новогодние украшения, по указу мэра Давида Нармания в июне текущего года была создана специальная комиссия.



«Официальные документы, полученные нами, дают основания полагать, что соответствующие административные органы, компания «Тбилсервис групп» и комиссия, созданная для проведения новогодних мероприятий на высшем уровне, а также украшения столицы новогодней иллюминацией и аксессуарами, не смогли рационально спланировать и осуществлять государственные закупки», — говорится в заявлении АМЮГ.

Согласно информации НПО, специальная комиссия дважды проводила заседания, однако за три месяца так и не смогла назначить электронный тендер, посредством которого будет определена компания, которая займется организацией новогодних мероприятий.



Таким образом, комиссия приняла решение закупить иллюминацию путем упрощенной государственной закупки. Компания, которая реализует трехмиллионный проект, была выявлена прямым путем.



«АМЮГ считает, что комиссия, соответствующие административные органы и компания «Тбилсервис групп» должны предоставлять общественности информацию о том, почему они не смогли организовать процесс таким образом, чтобы избежать упрощенной госзакупки и использовать электронные закупки», — говорится в заявлении организации.

Следует отметить, что название компании, которая получит из бюджета Тбилиси три миллиона лари, до сих пор не разглашается. Оппозиция не исключает, что речь идет о непотизме, а тендер могла выиграть компания, связанная с представителями правящей партии «Грузинская мечта».



«Время от времени такие соглашения заключают с высокопоставленными чиновниками «Грузинской мечты», со связанными с партией компаниями, с их родственниками и близкими. Образованные за несколько дней до проведения тендера компании, которые потом их выигрывают – это яркий пример того, как растрачиваются деньги жителей Тбилиси», — сказал председатель фракции «Единое национальное движение» городского собрания Тбилиси Ираклий Надирадзе в интервью телекомпании «Рустави 2».



В пресс-службе мэрии журналистам сообщили, что на данном этапе не комментируют ситуацию с подготовкой к празднованию Нового года.















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