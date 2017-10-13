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В рамках реадмисии больше всего грузинских нелегалов были возвращены из Германии


13.10.2017   11:32
Соглашение «Между Евросоюзом и Грузией о реадмиссии нелегально проживающих лиц» со дня вступления в силу коснулось 8 148 граждан Грузии.

Согласно данным МВД, статистика реадмиссии постоянно растет. В большинстве случаев грузинская сторона отвечает согласием на поступившие заявки о реадмиссии.

Как поясняют в МВД, случаи отказа в основном связаны с тем, что лица, о реадмиссии которых поступила заявка, не являются гражданами Грузии.

В 2011 году реадмиссия коснулась 548 граждан Грузии, в 2012 году – 929 граждан, в 2013 году – 1080 граждан, в 2014 году – 1181 граждан, в 2015 году – 1265 граждан, в 2016 году - 1600 граждан, а за 9 месяцев 2017 года – 1545 граждан.

Примечательно, что в рамках реадмиссии нелегально проживающих граждан Грузии вернули из 23 стран ЕС.
Больше всего, 2993 гражданина Грузии вернули из Германии, 938 – из Греции, 881 - из Франции, 572 – из Австрии, 501 – из Бельгии, 451 – из Швеции, 435 – из Испании, 416 – из Нидерландов, 254 – из Литвы, 235 – из Италии, 211 – из Польши, 73 - из Великобритании, 34 – из Венгрии, 26 – из Португалии, 25 – из Болгарии, 24 – из Кипра, 20 – из Словакии, 17 - из Финляндии, 12 – из Чехии, 10 - из Румынии, 9 - из Ирландии, 6 – из Эстонии, 2 – из Люксембурга.






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