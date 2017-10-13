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Более 100 объектов на балансе компаний Иванишвили - их большинство не функционирует


13.10.2017   11:35
Кандидату в мэры Тбилиси от "Национального движения" не дали возможность войти на территорию швейной фабрики "Амирани". Территория принадлежит бывшему премьеру Бидзине Иванишвили. Заал Удумашвили поинтересовался, какую инвестицию вложил экс-премьер на территории, купленной годами ранее в центре Тбилиси.

Швейная фабрика "Амирани" это объект, который сначала обанкротил банк "Карту", а затем был арестован его владелец. Бывший владелец говорит, что три здания фабрики и один гектар территории, которые оценили в 13 миллионов лари, Бидзина Иванишвили забрал за 300 000 лари. По заявлению Заала Удумашвили, Иванишвили намеренно остановил производство, превратил действующую фабрику в руины, и оставил безработными сотни людей.

В руины превратилась также "Лагуна Вере", переданная Бидзине Иванишвили в 2007 году. Эта территория была оформлена на имя бывшего премьер-министра в 2007 году. Кандидат в мэры Тбилиси считает, что главному плавательному бассейну столицы, и прилегающей к нему территории следует вернуть функцию отдыха и рекреации.

Кандидат в мэры Тбилиси от "Национального движения" говорит, что необходимо вернуть городу территорию бывшего ипподрома, находящуюся в собственности Бидзины Иванишвили. После его выбора столичным градоначальником Заал Удумашвили планирует устроить здесь центральный парк.

На балансе компаний, принадлежащих Бидзине Иванишвили в столице, более 100 объектов. Их подавляющее большинство не функционирует.







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