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Власти Армении и Грузии достигли согласия вокруг кандидатуры посла в Грузии - СМИ


13.10.2017   11:44
Власти Армении и Грузии, вроде, достигли согласия вокруг кандидатуры на должность посла Армении в Грузии. Об этом пишет газета «Жоховурд» со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, на этот пост будет назначен бывший депутат парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА) Рубен Садоян.

Корреспондент газеты попытался получить комментарий в связи с этой информацией от Садояна, который заявил в телефонной беседе: «Мне об этом ничего неизвестно, я не в стране, телефон в роуминге».

Издание напоминает о том, что предусматривалось назначить на эту должность политолога Сергея Минасяна, однако грузинская сторона не предоставила агреман, аргументируя это тем, что у него пророссийская ориентация и в прошлом он выступал с антигрузинскими публикациями.






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