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Глава ЦИК Грузии не увидела нарушений предвыборной агитации в заявлениях Шевченко и Мальдини
13.10.2017 12:12
Лично я не вижу в заявлении Шевченко или Мальдини нарушения правил предвыборной кампании и в конкретном случае протокол об административном правонарушении не составлялся, - об этом заявила председатель ЦИК Тамар Жвания, прокомментировав оценки неправительственных организаций по этому вопросу.
По ее словам, этот матч не был организован в предвыборных.
«В связи с этим к нам обратились политические партии и неправительственные организации. Это мероприятие не было организовано в целях предвыборной кампании. Использование административного ресурса или агитация происходят тогда, когда само мероприятие организовано в целях предвыборной агитации. Мы ответили всем. Лично я не вижу в заявлении Шевченко или Мальдини нарушения правил предвыборной кампании и в конкретном случае протокол об административном правонарушении не составлялся», - заявила Тамар Жвания.
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