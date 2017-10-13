Глава ЦИК Грузии не увидела нарушений предвыборной агитации в заявлениях Шевченко и Мальдини

13.10.2017 12:12 Лично я не вижу в заявлении Шевченко или Мальдини нарушения правил предвыборной кампании и в конкретном случае протокол об административном правонарушении не составлялся, - об этом заявила председатель ЦИК Тамар Жвания, прокомментировав оценки неправительственных организаций по этому вопросу.



По ее словам, этот матч не был организован в предвыборных.



«В связи с этим к нам обратились политические партии и неправительственные организации. Это мероприятие не было организовано в целях предвыборной кампании. Использование административного ресурса или агитация происходят тогда, когда само мероприятие организовано в целях предвыборной агитации. Мы ответили всем. Лично я не вижу в заявлении Шевченко или Мальдини нарушения правил предвыборной кампании и в конкретном случае протокол об административном правонарушении не составлялся», - заявила Тамар Жвания.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

