Часть исследования, представленного в Еврокомиссию, касается фактора олигархов в Грузии

13.10.2017 12:29 В Европарламенте обсуждали вопрос выполнения договора о глубоком и всеобъемлющем торговом соглашении Грузией, Украиной, и Молдовой.



По просьбе Еврокомиссии неправительственные организации представили специальное исследование в связи с этими странами. В исследовании наряду с другими основными вопросами идет разговор о факторе олигархов.



"Олигархами сегодня мы называем финансовые политические группы, которые хорошо организованы против государства… Главная проблема в том, что Иванишвили ничего не сделал с точки зрения прокуратуры и суда. Это два главных института, где по причине олигархов царит системная политическая коррупция. Олигархи всюду проникают. А это не ведет ситуацию в лучшую сторону. Евросоюз должен обратить больше внимания на проведение реформ в судебной системе и генеральной прокуратуре . Это так и есть, и если в этих двух сферах ситуация улучшится, у власти и правительства будет доверие, Грузия, Украина, и Молдова пойдут вперед"- заявил эксперт Центра Карнеги, Балаш Ярабик.



Учтут или нет лидеры Евросоюза рекомендации и замечания, будет известно на саммите "Восточного партнерства" в ноябре.















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