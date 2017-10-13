Талаквадзе: Сегодня конституция будет возвращена народу

13.10.2017 12:33 Сегодня конституция будет возвращена народу, - об этом до начала внеочередного заседания парламента заявил лидер парламентского большинства Арчил Талаквадзе.



По оценке Талаквадзе, у Грузии будет такая конституция, которая не подогнана под интересы какой-либо политической партии.



«У новой конституции очень высокая легитимация уже к этому моменту, потому что ее поддержали пять парламентских партий и политических субъектов. Также эту конституцию поддерживает общество и Венецианская комиссия, в отчете которой прямо говорится, что конституция является прогрессом и служит демократическому развитию и утверждению демократических институтов в стране. Сегодняшним заседанием мы завершаем работу над конституционной реформой и уже можно сказать, что у Грузии будет такая конституция, которая не подогнана под субъективные интересы какой-либо политической партии. Сегодня конституция будет возвращена народу и это будет конституция, которая пригодится каждому человеку в ежедневной жизни», - заявил Арчил Талаквадзе.















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