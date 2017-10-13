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Ян Келли: У международного сообщества, в том числе у Соединенных Штатов Америки, сильное желание помочь Грузии
13.10.2017 13:29
Уже третий год, как я присутствую на конференции обороны и безопасности в Батуми, и вижу, как за это время увеличилось не только количество участников, но и уровень включенности - заявил журналистам в Батуми чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли.
По его словам, международное сообщество, в том числе Соединенные Штаты Америки, очень хотят помочь Грузии.
"По моему мнению, это настоящее выражение роста значения Грузии, и признание со стороны партнеров тех тяжелых вызовов, которые есть у Грузии в контексте безопасности, и с которыми страна успешно справляется. Разумеется, у международного сообщества, в том числе Соединенных Штатов Америки, есть громадное желание помочь Грузии.
Касательно тем конференции, я жду панели в связи с черноморской безопасностью, в которой лично я участвую. Все мы, как в Европе, так и Америке, потрясены аннексией Крыма, закрытием пропускного пункта Хурчи, и агрессивными действиями России по отношению самолета НАТО и корабля на Черном море. Это чрезвычайно интересная конференция"- заявил Ян Келли.
По его словам, у Грузии двойная роль в безопасности Черного моря. Одна, как страны, имеющей береговое пространство на территории Черного моря, и вторая, как страны с функцией проводника, порта между Востоком и Западом.
"Так что у Грузии есть как стратегическое, так и политико-экономическое значение"- заявил Ян Келли.
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