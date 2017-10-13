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Грузия поддерживает территориальную целостность Испании


13.10.2017   14:34
Грузия твердо поддерживает суверенитет Испании и ее территориальную целостность, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Официальный Тбилиси назвал неприемлемыми односторонние заявления о провозглашении независимости.

«Грузия твердо поддерживает суверенитет Королевства Испании и его территориальную целостность… Мы выражаем надежду, что кризис будет урегулирован путем диалога, и правительство страны сможет защитить конституционную дисциплину, тем самым будет гарантировать соблюдение прав и свобод всех граждан», — сказано в заявлении МИД Грузии.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости региона. 90% принявших участие в плебисците проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Мадрид отказался признавать итоги референдума.

На этой неделе каталонское правительство подписало декларацию о независимости региона. Местное правительство подтвердило планы отделиться от Испании, однако подчеркнуло, что пока будет вести переговоры с Мадридом. В свою очередь, центральное правительство Испании потребовало от Каталонии огласить свое решение до 16 октября.

В случае, если каталонские власти объявят независимость, правительство Испании может задействовать 155 статью конституции, которая позволит Мадриду приостановить самоуправление автономии.






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