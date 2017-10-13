США выходит из ЮНЕСКО - WSJ

13.10.2017 14:37 "Администрация Трампа не славится искусством общения с общественностью, и сделанный ею в четверг сюрприз - заявление о выходе США из главного культурного агентства ООН - яркий тому пример. И все же это решение - правильное", - утверждает редакция The Wall Street Journal.



"Десятки лет ЮНЕСКО было политическим агентством, играющим роль культурного учреждения. Советский Союз управлял его образовательными программами, и его антиамериканский уклон никуда не делся. Нынешний шеф ООН, Ирина Бокова - болгарка с коммунистическим прошлым, претендовавшая на пост генерального секретаря ООН при поддержке Владимира Путина", - поясняют журналисты.



Посол США в ООН Никки Хейли обвинила ЮНЕСКО в "длинной череде глупых действий", упрекнув, в частности, в том, что "сирийский диктатор Башар Асад был оставлен в комитете ЮНЕСКО по правам человека, несмотря на его кровавую расправу с мирными протестующими".















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