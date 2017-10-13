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Маргвелашвили: Уже четыре года, как у меня нет отношений с Бидзиной Иванишвили
13.10.2017 15:25
Уже четыре года, как у меня нет отношений с Бидзиной Иванишвили – заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили в интервью российскому телеканалу "Дождь".
По его словам, он не будет вдаваться в подробности, поскольку это личный вопрос.
"Я никогда не обсуждал отношения в СМИ. Думаю, не надо это обсуждать, поскольку это отношения государственного чиновника и одного гражданина. Это всего лишь личные отношения, которые я не собираюсь обсуждать"- отметил президент Грузии.
Георгий Маргвелашвили заявил также, что любой гражданин Грузии имеет право высказать свое мнение о нем.
"Любой гражданин Грузии имеет право выразить мнение обо мне. Это нормально для демократии, это нормальный процесс"- добавил президент Грузии.
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