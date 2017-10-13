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На выборах в органы самоуправления будет работать 73 избирательных округа и 3 634 избирательных участка


13.10.2017   15:37
На выборах в органы самоуправления мы выбираем мэров столицы, 4 самоуправляемых городов и 59 самоуправляемых общин, а также 2 058 членов 64 муниципальных собраний самоуправляемых городов и общин, - об этом заявила председатель ЦИК Тамар Жвания.

По словам Тамар Жвания, на пост мэра Тбилиси претендуют 13 кандидатов, на должности мэров 4 самоуправляемых городов – 38 кандидатов, а на должности мэров 59 самоуправляемых общин – 338 кандидатов.

По информации председателя ЦИК, на места в муниципальном собрании Тбилиси претендуют 1 243 кандидата, 994 – по пропорциональной и 249 – по мажоритарной системе.

Что касается еще 62 муниципальных собраний, всего зарегистрировано 17 035 кандидатов, из них 12 371 - – по пропорциональной и 4644 – по мажоритарной системе.

По словам Тамар Жвания, на выборах в органы самоуправления будет работать 73 избирательных округа и 3 634 избирательных участка.






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