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«Мечта» фактически борется с самой собой - советник президента


13.10.2017   18:45
"Мы находимся в абсурдной реальности, "мечта", фактически, борется с самой собой, когда, наверное, объявит недоверие данному вето, и преодолеет его"- заявил советник президента Грузии по вопросам прав человека и правосудия Каха Кожоридзе, комментируя обсуждение мотивированных замечаний президента парламентским большинством.

Администрация президента еще раз объяснила правящей команде, почему президент использовал вето по отношению конституционных поправок, и перед какой опасностью стоит демократия страны.

По словам Кожоридзе, президент наложил вето на вопросы, согласованные с правящей командой.

"Пять из шести вопросов являются вопросами, одобренными "Грузинской мечтой". История грузинских вето и демократии не помнит такого, чтобы пять из шести вопросов были компромиссным вариантом, предложенным из двух противостоящих сил, и тем, что другая сторона считает правильным. Поэтому аргументы, которые, вероятно, будут сегодня использованы для преодоления данного вето, будут аргументами "мечты" против позиции "мечты", что, разумеется, несколько абсурдно, но мы находимся в этой абсурдной реальности"- заявил Каха Кожоридзе.

Помощник президента Грузии по вопросам безопасности, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили отметил, что сегодня будет измерена степень демократии в Грузии.

"Мотивированные замечания президента являются попыткой создания компромиссного стандарта в политике Грузии. Сегодня на весах, насколько может Грузия выполнить, и поднять степень демократии, которая прямо увязана с нашей национальной безопасностью"- заявил Давид Раквиашвили.

В законодательном органе продолжается обсуждение мотивированных замечаний президента по новой конституции. Правящая команда не планирует разделить мотивированные замечания президента.







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