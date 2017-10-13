Спикер парламента Грузии сравнил президента с радикальным оппозиционером

13.10.2017 19:23 "Мы уже давно слышим такие заявления. Это заявление не только оппозиционера, а это заявление радикального оппозиционера. Президент не должен так говорить лично, или посредством своих представителей"- так прокомментировал председатель парламента Грузии заявление представителей администрации президента о том, что "Грузинская мечта" расколола общество на две части.



В разговоре со СМИ после внеочередного заседания парламента Ираклий Кобахидзе отметил, что когда представитель президента страны делает такие заявления, это более чем тревожно.



"Просто невозможно сделать комментарий об этом. Когда такое говорит представитель президента, то есть представитель того должностного лица, который должен быть объединителем страны, это более чем тревожно"- отметил Ираклий Кобахидзе.



В ответ на вопрос журналиста Ираклий Кобахидзе заявил также, что не имеет существенного значения, конституционный законопроект подпишет президент, или председатель парламента.



"Это уже технический вопрос. Не имеет существенного значения, кем будет подписан документ. Первым делом прерогатива президента подписать этот документ. Если он не подпишет его, то в таком случае, разумеется, за подписание документа ответственен председатель парламента"- заявил Ираклий Кобахидзе.

















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