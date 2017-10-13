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Абашишвили: Очень жаль, что сегодня мы еще раз получили однопартийную конституцию


13.10.2017   19:45
По заявлению начальника администрации президента Грузии, Георгия Абашишвили, очень жаль, что десятимесячные попытки президента, принять конституцию Грузии консенсусом, провалилась.

"Стоит сожаления тот факт, что сегодня мы еще раз получили однопартийную конституцию. Очень жаль, что власть разделила политический спектр и общество на своих и чужих, сказала, дескать, мы правы, а все остальные неправы. Она вопреки демократии еще раз продемонстрировала силу конституционного большинства"- заявил Георгий Абашишвили после завершения заседания.

По его словам, власть не осмысливает, что демократия подразумевает диалог, соглашение, а не выкручивание рук.

"Поэтому в истории Грузии добавилась однопартийная конституция, и очень плохо, что власть Грузии не научилась у предыдущей власти, которая также приняла однопартийную конституцию. У нынешней власти, думаю, есть хотя бы кадры того, как прежняя власть закончила"- отметил Георгий Абашишвили.






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