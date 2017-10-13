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Олимпийский комитет США потребовал от МОК немедленно ввести санкции против РФ


13.10.2017   20:23
Исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкмун призвал Международный олимпийский комитет (МОК) к немедленным действиям в связи с утверждениями о допинге в России, сообщает АР.

В своем выступлении перед членами олимпийского сообщества США Блэкмун заявил, что "то, что не было сделано никаких действий в отношении доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором описана российская допинговая система, испортившая Олимпийские игры - 2014 в Сочи, удручает".

"Время для действий настало сейчас. Я считаю, что МОК занимается выводами доклада Макларена и это делается серьезно и добросовестно, и я верю МОК, когда слышу от них, что для нарушителей наступят последствия. Но в какой-то момент отсрочка в правосудии переходит в отказ от него, и мы быстро приближаемся к этой точке", - цитирует Блэкмуна агентство "Р-Спорт".

Напомним, что в докладе Макларена, который был обнародован в 2016 году, утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах в 30 видах спорта. Кроме того, было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами.

Российские власти отрицают эти обвинения.

В настоящее время в Международном олимпийском комитете работают две специальные комиссии, которые до конца нынешнего года должны поставить точку в данном вопросе.






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