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Тойво Клаар сменит немца Зальбера на посту спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе


13.10.2017   20:46
Страны ЕС в пятницу приняли решение о назначении дипломата из Эстонии Тойво Клаара новым спецпредставителем ЕС на Южном Кавказе.

Решение принял комитет по политике и безопасности (PSC), состоящий из послов стран-членов в Брюсселе.

Т.Клаар сменит на этом посту германского дипломата Герберта Зальбера, который был назначен спецпредставителем в июле 2014 года.

Т.Клаар приступил к работе в МИД Эстонии в 1991 году, в прошлом он занимал должности гендиректора по политическим вопросам, гендиректора отдела по делам ЕС. В период 1999-2001 годов эстонский дипломат был советником по иностранным делам президента Леннарта Мери, в период 2003-2005годов был советником в министерстве обороны. С 2005 по 2010 руководил представительством Еврокомиссии в Эстонии, из которого перешел на дипломатическую службу ЕС (EEAS).

В EEAS Т.Клаар работал в группе по ресурсам и планированию, а также руководил наблюдательной миссией ЕС в Грузии.






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